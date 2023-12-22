Отдых в Измире 2025: чем заняться в одном из древнейших городов Турции?

Лазурные воды Эгейского моря омывают берега Измира - второго по величине порта и третьего города Турции по населению. Расскажем, чем заняться в Измире, что посмотреть и попробовать, а также куда съездить из Измира на один день.

Измир издавна был торговым и культурным центром, здесь много университетов, а в качестве городов-побратимов Измира числятся Волгоград и Баку. Среди современной измирской застройки скрывается древнегреческий город Смирна, где туристы увидят древние памятники.

Куда сходить в Измире?

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Старый город Измира

Многовековая история Измира живет в исторических зданиях, которыми усеян центр города. Стоит обязательно прогуляться до улицы Хавра (улица синагог), где проживали обосновавшиеся в Измире евреи. На этой и прилегающих улицах расположены девять синагог, построенных в городе еврейской общиной, в том числе Синьора, Хевра и самая древняя Эц Хаим. В городе есть также множество красивых мечетей. Например, мечети Хисар и Шадырваналты были построены в разное время и в разных стилях, но их архитектурные особенности впечатляют.

Агора Смирны

После изучения религиозных строений Измира стоит поискать следы античности. Агора Новой Смирны была сердцем древнего города, основанного в IV веке до н. э. после побед Александра Македонского в Анатолии. После сильного землетрясения в 178 году н. э. Агора была восстановлена при поддержке римского императора Марка Аврелия. Когда-то здесь велись административные, торговые и судебные дела города, теперь же это музей под открытым небом. Туристы могут увидеть базилику, колонны храма, ворота Фаустины, римские бани, древние мозаики и надгробия на мусульманском кладбище. А Старая Смирна, основанная эолийцами в XI веке до н. э., находится подальше - в районе Байраклы.

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Исторический базар Измира

Рынок Кемералты, который был главным торговым пунктом Измира по крайней мере с XVII века - это еще одна из главных достопримечательностей города. Торговые лабиринты заполнены красочными тканями, лавками с ароматными специями, сладостями и фруктами, кофейнями и ювелирными магазинами. Главная улица базара Анафарталар соединяет площадь Конак, где находится знаменитая часовая башня, с кварталом Мезарлыкбаши. Одно из старейших зданий базара - это гостиница Кызларагасы 1744 года, куда можно зайти на чашечку кофе по-турецки. Их более дешевых рынков в Измире можно зайти на Бостанлы, который работает только по средам.

Музеи Измира

Расположенный внутри отреставрированной табачной фабрики измирский музей культуры и искусства в короткий срок стал одним из важнейших культурных центров города. Помимо выставочных залов в нем есть библиотека, мастерские и кафе. В археологическом музее города демонстрируют обширную коллекцию археологических и этнографических экспонатов, включая статуи, саркофаги, одежду, монеты и многие другие предметы греческого, римского и османского периодов. В Измирском музей живописи и скульптуры представлены работы известных турецких художников, скульпторов и керамистов. В Измире есть и много других более мелких музеев и галерей.

Набережная Измира

Длинная набережная Измира всегда фигурирует на фотографиях, в документальных фильмах, песнях и стихах о городе. С морем с одной стороны и живописными рядами исторических домов, ресторанов, кафе, книжных магазинов с другой стороны можно потерять счет времени.

Что посмотреть в окрестностях Измира?

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Ионийский Теос

В часе езды от Измира находится Теос, который был одним из 12 городов Ионического союза. С момента основания в X веке до н. э. Теос находился под влиянием различных цивилизаций. Это был один из важнейших портовых городов своего времени, жители Теоса особенно поклонялись богу веселья и виноделия, здесь сохранился внушительный храм Диониса. Археологическая площадка Теоса также включает в себя театр, акрополь, булевтерий и агору. В Теосе можно также увидеть огромное дерево, названное в честь Умай, богини плодородия в тюркской мифологии. Считается, что этому дереву уже 1800 лет, но на его ветвях до сих пор растут оливки. Теос находится примерно в 40 км к югу от Измира.

Чешме

Чешме - это весьма популярное место отдыха, расположенное в 87 км от Измира. В городе есть красивые пляжи и исторический центр. Крепость Чешме была построена генуэзцами в XVI веке и позже перестроена султаном Беязытом II. Со стен крепости открывается хороший обзор на курорт: с одной стороны видно греческий остров Хиос, а с другой - пристань Чешме. В крепости также располагается музей с археологическими экспонатами, в том числе посудой, оружием и монетами.

Сыгаджик

Менее чем в часе езды от Измира есть еще один интересный курорт. Сыгаджик славится своим историческим центром Калеичи. Улицы города заставлены лавками с местными деликатесами и сувенирами, кафе и ресторанами, бутик-отелями и увитыми цветами домами. Здесь можно побродить по извилистым улочкам внутри стен османской крепости, построенной в XVI веке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Винный туризм в Урле

Расположенная к юго-западу от Измира деревня Урла стала известна как гастрономический центр региона благодаря своим ресторанам. Урла также остается одним из центров турецкого виноделия. Благодаря климату, здесь произрастают многие сорта винограда, включая зарубежные Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира и Пино Нуар, а также турецкие Каледжик Карасы, Богазкере, Нариндже и Борнова Мискет. Здесь можно посетить винодельни с дегустациями и экскурсиями.

Дельта Гедиза

Всего в 50 км от центра Измира находится удивительное место, куда прилетает до 10% мировой популяции фламинго. В дельте реки Гедиза находится примерно 40 тысяч га водно-болотных угодий и сюда можно съездить из Измира на часовую экскурсию на лодке или на полуторачасовую экскурсию на автобусе. Кроме фламинго здесь можно увидеть кудрявых пеликанов, бакланов и черноклювых крачек.

Тропа Эфелер Йолу

Эфелер Йолу - это туристический маршрут длиной примерно в 500 км, который проходит через провинции Измир, Маниса и Айдын. На маршруте, проходящем от Каваклыдере в измирском районе Борнова до домика Девы Марии в Сельчуке, лежат 28 деревень. Путешественники, идущие по этому маршруту, могут получить специальный "паспорт" и собирать штампы в каждом из пунктов, указанном на сайте.

© Фото: oğulcan bakiler, soner k/общественное достояние

Что попробовать в Измире?

Первое, что пробуют туристы в Измире - это слоеная выпечка бойоз. Приготовленный из муки с подсолнечным маслом и кунжутной пастой бойоз едят с вареным яйцом и чаем. Выпечку завезли в Измир сефардские евреи, которые нашли убежище в Османской империи после изгнания из Испании в 1492 году. Бойоз бывает пресный, но есть варианты с баклажанами, артишоками, перцем, травами и даже шоколадом. Обязательно стоит попробовать в Измире морепродукты. А после прогулки по старым улочкам Измира стоит отправиться за кофе и пирогом из манной муки шамбали - одним из знаменитых десертов города.