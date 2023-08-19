Почему стоит посетить Урлу - гастрономический курорт на Эгейском побережье Турции

Эгейское побережье Турции таит в себе множество туристических “жемчужин”. Одно из таких мест - город Урла, который интересен не только руинами древних цивилизаций и пляжами, но также гастрономическим и винным туризмом. Расскажем, где находится Урла, почему растет популярность этого курорта, как добраться туда из Измира и что там посмотреть.

Урлу называют “турецкой Тосканой” из-за обилия виноделен и оливковых рощ. Гастрономические изыски, виноделие и богатое культурное наследие этого региона образуют формулу идеального отпускного направления.

Расположенный на Эгейском побережье город имеет давние винодельческие традиции. Первые винные сорта винограда были посажены здесь ионийцами в VI веке до н.э., дело впоследствии было продолжено римлянами и византийцами. Со временем Урла стала популярным туристическим направлением.

Где находится Урла?

Город Урла лежит на одноименном полуострове на западе Турции в провинции Измир. Урла находится в 37 км от Измира и в 47 км от Чешме. Город омывается водами Измирского залива в Эгейском море. Центр Урлы находится в 4,5 км от порта и пляжей, это нужно учитывать при выборе отеля.

Почему растет популярность Урлы?

Эгейский регион Турции в первую очередь известен производством вина и оливкового масла. Помимо всемирно известных сортов винограда, таких как Каберне Совиньон и Шираз, в Урле выращивают и турецкие сорта, например Богазкере и Борнова Мискет.

Раньше сюда приезжали в основном искупаться на более приятных пляжах из Измира, но с открытием “винного пути Урлы” все изменилось. Первым толчком к развитию винного туризма Урлы стало открытие винодельни Urlice в 2006 году. А через 10 лет уже семь виноделен Урлы объединились для создания винного маршрута Urla Bag Yolu, который продолжает расширяться и уже включает 10 различных площадок.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Блюда эгейской кухни готовят из свежих морепродуктов, ароматных трав и фермерских изделий, поэтому кроме винного туризма здесь распространен гастрономический туризм в целом, к чему располагает обилие кафе и ресторанов. Урла пользуется большой популярностью также у любителей кайтсерфинга. В Урле проводится ряд ежегодных фестивалей, в том числе посвященные сбору винограда, джазу, артишокам и дикорастущим травам.

Из-за растущего интереса к Урле здесь открывается больше отелей, поскольку его стали рассматривать как полноценное место для отдыха хотя бы на несколько дней, а не просто локацию для однодневной поездки из Измира. В отличие от соседних курортных городов Чешме и Карабурун, благодаря винодельням и древним достопримечательностям в Урлу приезжают даже зимой, когда никто не купается.

Как добраться до Урлы из Измира?

Ближайшая к Урле воздушная гавань - это аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире, расположенный примерно в 40 км. До Урлы ходят автобусы с главного автовокзала Измира, поездка займет около 45 минут. Главный автобусный вокзал Урлы находится далеко от моря, поэтому для передвижения по городу обычно пользуются долмушами. Те, кто не хочет возиться с заказом такси и арендой автомобиля, могут воспользоваться услугами турфирм, которые проводят однодневные экскурсии по винодельням.

Что посмотреть в Урле?

Древний город Клазомены

Ионийский город Клазомены, который восходит к X веку до н.э., находился на территории Урлы, раскопки в этом месте все еще продолжаются. Кроме того здесь можно увидеть старейшую в Турции мастерскую по производству оливкового масла, ее восстановили и теперь там находится музей, который можно посетить бесплатно. Неподалеку от этого места также расположены руины доисторического памятника бронзового века Лимантепе - одного из древнейших портов Эгейского побережья.

Улица искусств Sanat Sokağı

На расположенной в центре города пешеходной улице, окруженной историческими каменными домами, местные художники и ремесленники продают свои произведения и поделки, включая керамику, ювелирные украшения, мыло ручной работы, а также антиквариат.

Музеи

Чтобы побывать в полноценном музее с картинами, скульптурами и коврами, нужно идти в бесплатный музей Arkas Sanat, расположенный в красивом современном здании с приятной территорией.

Музей оливкового масла Кестем, расположенный в 20 км от Урлы, предоставляет полное погружение в мир производства оливкового масла, от древности до современности. Посещение стоит 75 лир.

В Урле есть дом-музей турецкого писателя Неджати Джумалы с бесплатным посещением и большое количество художественных галерей и мастерских.

Дендрарий Узбаш, где выращивают и продают разнообразные растения для ландшафтного дизайна, но можно просто посетить за 50 лир.

Карантинный остров

Раньше этот остров использовался в карантинных целях, сейчас туристов туда не пускают, поэтому посмотреть на него можно с набережной. В будущем там может открыться музей, особенно учитывая то, что там расположена часть руин древнего города Клазомены.

Чем заняться в Урле?

Проехать по винному маршруту

Городской центр Урлы довольно небольшой, и его можно обойти пешком, но для посещения виноградников в окрестностях понадобится аренда автомобиля или такси, поскольку местные маршрутки не ходят по винному маршруту Урлы. Между некоторыми винодельнями придется перемещаться на такси или машине, но некоторые находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга, например URLA, HUS, USCA и ÇAKIR. Другие популярные винодельни включают Urlice, Perdix, İsabey, Mozaik, MMG и Limantepe. Через Урлу также проходит “оливковый маршрут”, созданный для популяризации велосипедных, пешеходных и автомобильных туров по живописным регионам Измира, где выращивают оливки.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Отправиться в путешествие на лодке

У побережья Урлы расположено с десяток островов, поэтому здесь постоянно устраивают короткие лодочные туры.

Попробовать эгейскую кухню и закупиться продуктами на местных рынках

В Урле много рынков, но почти каждому отведен отдельный день недели, однако есть места, где торговля ведется каждый день. Большинство ресторанов со вкусными блюдами из морепродуктов находятся в порту и на набережной Урлы, которые находятся примерно в 4,5 км от центра города.

Увидеть лучше пляжи Урлы

В Урле множество пляжей: от песчаных и пригодных для купания, до скалистых, но очень красивых, некоторые из них награждены “Голубым флагом”. Нужно помнить, что вода в Эгейском море долго прогревается и до середины августа купаться здесь довольно холодно. Однако на северных пляжах вода немного теплее, чем на расположенных в южной части Урлы, зато южные пляжи визуально интереснее.

Самым популярным считается Алтынкей - пляж с золотистым песком и голубой водой. От Урлы до него ехать 25 минут. Там есть кафе, можно арендовать лежаки и зонтики.

Ближе всего к центру города муниципальный пляж Кум Денизи. Дальше по степени удаленности лежит еще один общественный пляж Чамлычай. Есть неплохие общественные пляжи около деревень Озбек (в 11 км от Урлы) и Гюльбахче (в 14 км).

Из южных пляжей кроме Алтынкей популярностью пользуются Демирджили (бесплатный вход) и Меленгеч (150 лир в будни, 200 лир в выходные).