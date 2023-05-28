Что посмотреть в Измире

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Измир, или древняя Смирна, считается жемчужиной Турции. Раскинувшийся на западе страны на берегу Эгейского моря этот город хранит огромное количество архитектурных и культурных памятников, уводящих нас во времена Гомера и Откровений Иоанна Богослова.

Достопримечательности Измира

История города помнит греков, римлян, византийцев, османов, и эта память в наши дни обуславливает особый характер космополитизма Измира. Любителям достопримечательностей эпохи античности здесь точно есть чем полюбоваться. В первую очередь это так называемая Агора Смирны - у древних греков агора была центром общественной жизни. Благодаря римскому императору Марку Аврелию, восстановившему Агору после землетрясения во II веке н.э., она сохранила свой облик до наших дней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Измире несколько музеев. Основной из них археологический, отмечающий в 2024 году свой 100-летний юбилей.

А из новых стоит посмотреть Музей истории и искусства, в котором собраны редкие предметы искусства, а также керамика и ювелирные изделия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Измира

Несмотря на то, что современный Измир - город с населением в 4,5 млн человек, здесь прекрасно устроен морской отдых с множеством благоустроенных пляжей, удостоенных Голубых флагов. Но если вы любите более уединенные уголки для купания, то сможете найти их в Дикили, курортном местечке в 120 км к северу от Измира, где находятся самые живописные пляжи Эгейского побережья Турции.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как культурно отдохнуть

Культурная жизнь Измира а также богата и разнообразна. На протяжении 40 с лишним лет каждое лето здесь проходит Международный измирский фестиваль, куда съезжаются мировые звезды как классической так и эстрадной музыки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Своим долголетием может похвастать Измирский фестиваль европейского джаза, а также Международный фестиваль короткометражных фильмов.

Кухня в Измире

Особое удовольствие - встреча со знаменитой турецкой кухней. Здесь большое количество мест, где можно поесть.

Только в Измире вы сможете попробовать Бойоз - турецкую булочку сефардско-еврейского происхождения, которая стала символом для местных жителей.

Любителям фастфуда здесь предложат Кумру - турецкий бутерброд, который отличается особым вкусом.

Любителям сладкого наверняка понравится Локма- круглые пончики, политые медовым сиропом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Магазины Измира

Заметим также, что Измир - рай для шопоголиков, центром которого является рынок Кемералты. Что особо приятно - цены здесь ниже стамбульских. Так что, в путь!

Как добраться

Прямые рейсы из Москвы в Измир выполняют Pegasus Airlines и Аэрофлот. Но также можно легко добраться через Стамбул.