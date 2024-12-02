Вестник Кавказа

Бизнес Грузии и России объединится в новой организации

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Представители грузинских деловых кругов решили создать новое бизнес-объединение с российскими предпринимателями. С грузинской стороны инициатива живо заинтересовала порядка 60 компаний.

Грузино-российское бизнес-объединение будет сформировано в скором времени в Грузии, подробности нового проекта озвучил бизнесмен Заза Нишнианидзе.

По его словам, на эту мысль его натолкнуло общение с его друзьями, продающими продукцию из Грузии в России. Они же и предложили предпринимателю возглавить новую организацию.

Нишнианидзе обратил внимание на значимость этой возможности. Он напомнил, что его инициатива коснется порядка 600-700 тыс жителе страны. Бизнесмен уточнил, что в организационной встрече приняли участие порядка шести десятков организаций, передает "Бизнес медиа групп". В частности, добавил он, проект оказался интересен виноделам и другим представителям сельского хозяйства.

Автор инициативы также назвал конкретные имена. По его словам, к организации готовы присоединиться Бадри Какабадзе, Марат Шаидиев, Леван и Темури Анчабадзе и Джими Чхаидзе, все они ведут дела и в Грузии, и в России.

"С российской стороны есть некоторые движения, многие хотят присоединиться, но пока ничего конкретного"

– Нишнианидзе

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