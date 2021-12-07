"Цимлянские вина" нарастили выпуск продукции более чем на 10%

Винодельческая компания "Цимлянские вина"развивает производство – за минувший год рост составил 11% относительно 2023-го. Предприятие не намерено останавливаться на достигнутом.

Объем спиртных напитков, произведенных заводом "Цимлянские вина", который действует в Ростовской области, в прошедшем году выросло на 11%, рассказал вице-губернатор, глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский.

По его словам, в целом за 2024 год было изготовлено почти 241,5 тыс декалитров алкоголя.

Вице-губернатор рассказал также о новых виноградниках. Весной они были заложены на более чем 40 га, определенные площади были задействованы и осенью.

В текущем году, указал Рачаловский, "Цимлянские вина" нарастят объем производства еще более чем на 20%, передает "Интерфакс".

"Закладку виноградников в 2025 году планируют произвести на площади более 30 га"

– глава Минсельхоза