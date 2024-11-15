Отдых на горных курортах России подорожал на 17% с начала года

Отдых в РФ ощутимо подорожал в этом году. Горные курорты подняли цены на 17%. Туроператоры надеются, что ценообразование в 2025 году будет более гуманным.

Значительный рост цен на отдых в России может привести к остановке роста турпотока, туроператоры ждут, что в следующем году рост цен замедлится, рассказал эксперт РСТ, гендиректор туристического оператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"По нашей оценке, отели на горных курортах подорожали где-то на 16-17% в этом году, авиаперевозка подорожала на 20-25% год к году. Это такая история грустная для туристов"

– Ромашкин

Он добавил, что даже для автотуристов, которые не тратятся на самолет, турпакеты в этом году подорожали примерно на 18-19%. Представитель РСТ выразил надежду на более умеренный рост цен в будущем году.

"Здесь есть надежда и на какие-то макроэкономические события. И на то, что отели и авиаперевозчики, увидев, что спрос перестал расти, все-таки как-то более сдержанно будут относиться к ценообразованию... Надеемся уложиться в 2025 году в цифру 8-10%"

– Ромашкин