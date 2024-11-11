Вестник Кавказа

Президент Грузии присоединилась к участникам протеста в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузия встретила решение правительства об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года протестами. К участникам акции присоединилась президент страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла на акцию протеста, которая проходит этим вечером в Тбилиси.

Протесты связаны с объявлением правительства Грузии решения о заморозке на четыре года переговоров с Евросоюзом о членстве. На улицы грузинской столицы и других городов вышли люди, не поддерживающие решение кабмина. К стихийному митингу присоединилась президент.

Ранее этим вечером Зурабишвили призвала полицейских и военных "взять в руки то, что от них зависит". Затем она прибыла в центр города, возле площади Свободы, ведущей к зданию парламента, глава государства обратилась к перекрывшему дорогу спецназу с вопросом "Кому вы служите?".

Обстановка в центре Тбилиси неспокойная, проспект Руставели перекрыт толпой, большое количество правоохранителей стянуто к месту акции протеста для поддержания правопорядка, происходят стычки. Мобилизованы спецназ и водометы.

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