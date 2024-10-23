Азербайджан и Иран провели совместные военные учения

В Иране завершились тактические учения Азербайджана и Ирана. Их ход и профессионализм военнослужащих были высоко оценены.

Возле населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль в Иране прошли азербайджано-иранские совместные тактические учения «Араз-2024», сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В военных мероприятиях участвовали спецназовцы Сухопутных войск армии Азербайджана и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции ИРИ.

На основном этапе учений для определения местонахождения, направлений действий и состояния готовности вооруженных группировок применялись беспилотники.

Помимо этого, военные выполнили мероприятия по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.

Отмечается, что выявленные позиции условного противника были уничтожены точным артиллерийским огнем и с применением дронов. Солдаты справились с задачами по нейтрализации живой силы противника.

В ведомстве добавили, что ход учений и профессионализм военнослужащих были высоко оценены. По итогам наградили группу отличившихся военных.

Азербайджан и Иран

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на особый статус прошедших учений: в них участвовали не регулярные войска Исламской Республики, а элитные части Корпуса стражей Исламской революции.

"Весьма знаменательно, что военные учения прошли именно с представителями КСИР, поскольку подобное произошло впервые с момента восстановления независимости Азербайджана. Это многое говорит о текущих азербайджано-иранских отношениях, в первую очередь об их углублении. Дело в том, что в случае контактов с Ираном имеет смысл формировать связи не только с традиционными представителями власти, но и, поскольку ИРИ как государство имеет двойственный характер, с клерикальной его стороной. Порой это даже более значимо", - прежде всего сказал он.

"Прошедшие учения показали, что Баку и Тегеран нашли какие-то общие точки для того, чтобы реализовать этот проект. Успех учений может привести к тому, что доверие между сторонами увеличится. Но будут или не будут в дальнейшем какие-то катаклизмы, сложно сказать, ведь детонатором осложнения отношений всегда выступает Иран. Азербайджан лишь корректирует свое поведение. Если Иран с Азербайджаном ведет себя плохо, Азербайджан отвечает. Если Иран действует конструктивно, Азербайджан это только приветствует", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

"Стоит добавить, что эти военные учения не направлены против каких-то третьих сторон. Их целью было формирование доверия между двумя странами. Единственный возможный вариант, где ранее проходили подобные совместные, даже многосторонние учения — это в Каспийской море, где странам требуется взаимодействие для пресечения контрабанды или деятельности террористов. Вероятность, что что-то подобное придется делать Баку и Тегерану, довольно низка. Так что в эти дни мы были свидетелями скорее укрепления межгосударственных связей", - заключил политолог.