Вестник Кавказа

Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"

Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"
© Фото: Минобороны Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана и подразделения КСИР Ирана окончили подготовку к совместным учениям "Араз-2024", которые проходят на северо-западе Ирана в провинции Ардебиль.

Совместные тактические военные учения ВС Азербайджана и КСИР Ирана "Араз-2024" продолжаются в провинции Ардебиль.

Их участники окончили подготовку к учениям, которые устроены у иранского города Асландуз и в которых участвуют азербайджанские спецназовцы и представители Сухопутных войск КСИР Ирана.

Как полагается по сценарию, военные ознакомились с местностью на учебном полигоне. Далее состоялось заседание, на котором выступили с докладами командиры.

Азербайджанские и иранские военнослужащие начали тренировки в учебной зоне.

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Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"
© Фото: Минобороны Азербайджана
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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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