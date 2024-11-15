Азербайджанские и иранские военные приступили к тренировкам на учениях "Араз-2024"

Военнослужащие ВС Азербайджана и подразделения КСИР Ирана окончили подготовку к совместным учениям "Араз-2024", которые проходят на северо-западе Ирана в провинции Ардебиль.

Совместные тактические военные учения ВС Азербайджана и КСИР Ирана "Араз-2024" продолжаются в провинции Ардебиль.

Их участники окончили подготовку к учениям, которые устроены у иранского города Асландуз и в которых участвуют азербайджанские спецназовцы и представители Сухопутных войск КСИР Ирана.

Как полагается по сценарию, военные ознакомились с местностью на учебном полигоне. Далее состоялось заседание, на котором выступили с докладами командиры.

Азербайджанские и иранские военнослужащие начали тренировки в учебной зоне.