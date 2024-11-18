Узбекистан может стать поставщиком кожи для обувных фабрик Дагестана

Сотрудничество в различных областях экономики обсудили официальные лица Дагестана и Узбекистана. Центральноазиатская республика заинтересована в совместном развитии обувной промышленности, а также в импорте рыбы.

Вопросы экономического сотрудничества обсудили представители администрации Ташкента с делегацией торгово-промышленного сектора Дагестана. Одной из тем стала возможная поставка сырья из Узбекистана для обувных фабрик в Дагестане.

Узбекистанские партнеры выразили заинтересованность в организации совместных обувных предприятий. Компании из центральноазиатской республики могут начать поставки кожи.

Также узбекистанская сторона проявила интерес к рыбной промышленности республики. Узбекистанский бизнес может помочь с аттестацией рыбного предприятия "Каспий Рыба", что позволит Дагестану расширить экспорт продукции за границу, в том числе в Узбекистан.