Вестник Кавказа

Двоих дагестанцев поймали за террористическую деятельность

Двоих дагестанцев поймали за террористическую деятельность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане задержали двух местных жителей. Они готовили теракт в одним из госучреждений. Против них возбуждены уголовные дела.

Двое жителей Дагестана предстанут перед судом за террористическую деятельность, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Пойманные планировали совершить террористический акт в одном из госучреждений региона в целях дестабилизации деятельности органов власти.

В ведомстве заявили, что они прошли обучение по изготовлению взрывных устройств и в июле этого года они купили компоненты для взрывчатки.

Однако преступники не смогли совершить задуманное, так как были задержаны правоохранителями. Против них были возбуждены дела по нескольким статьям.

Отмечается, что суд в ближайшее время изберет меры пресечения. Задержанными оказались подростки 16 и 18 лет соответственно.

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