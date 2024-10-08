Житель КЧР ответит в суде за финансирование терроризма

В Карачаево-Черкесии будут судить мужчин за финансирование терроризма. Он перевел свыше 100 тыс рублей на банковскую карту, которая принадлежала члену террористической организации.

Житель Карачаево-Черкесии Анзор Абреков предстанет перед судом по делу о финансировании боевиков, сообщает пресс-служба Главного СУ СКР по Северному Кавказу.

Как заявили в ведомстве, в 2017 году Абреков, зная, что житель Москвы Аслабек Эжаев занимается финансированием запрещенной в РФ террористической организации, перевел на его карту свыше 100 тыс рублей.

Отмечается, что в отношении Абрекова заведено уголовное дело, которое было направлено во Второй западный окружной военный суд.

Стоит добавить, что Эжаева ранее осудили на 17 лет лишения свободы.