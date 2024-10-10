Мошенник лишил жителя Ставрополя 5 млн рублей

Ставрополец доверился мошеннику и потерял 5 млн рублей. МВД возбудило уголовное дело, ведутся розыскные мероприятия.
Житель Ставрополя потерял 5 млн рублей после телефонного разговора с мошенником, который представился брокером, пишет пресс-служба краевого МВД.
Мужчина заявил, что аферист предложил ему заработать на биржевых ставках. Поверив, он перевел крупную сумму на счет мошенника. Позже жертва обмана обратился в полицию.
В отношении "брокера" заведено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Полиция устанавливает личность и местонахождение преступника.
В ведомстве призвали жителей края проявлять осторожность и не переводить деньги на незнакомые счета.