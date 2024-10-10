Вестник Кавказа

Школьник на Кубани распылил перцовый газ, госпитализированы 9 человек

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из лицеев Краснодарского края произошло ЧП, в результате в больнице оказались девять человек. Подросток применил перцовый баллончик против неприятеля.

В Славянске-на-Кубани в лицее №4 в четверг был распылен перцовый газ, несколько человека оказались в больнице.

Правоохранители узнали о ЧП от медработника учебного заведения. Согласно предварительным данным, девятиклассники повздорили, в результате один из них распылил перцовый баллончик, информирует ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Помощь медиков потребовалась девятерым учащимся, из них четверо госпитализированы. Владелец перцового баллончика не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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