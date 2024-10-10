Вестник Кавказа

Три двойни появились на свет на Кубани за сутки

Три двойни появились на свет на Кубани за сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кубани сообщили о рождении 131 ребенка за сутки – 62 девочки и 69 мальчиков. В краевой столице появилось на свет 63 ребенка.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о появлении на свет 131 одного ребенка за прошедшие сутки.

Он отметил, что в регионе родились 69 мальчиков и 62 девочки. В краевой столице появилось на свет 63 малыша, в Сочи – 12, Анапе и Армавире – по 5, Новороссийске – 10.

Помимо этого, в Геленджике, в Северском, Славянском и Ейском районах родилось по трое детей, в Апшеронском, Красноармейском и Туапсинском – по одному, а в Лабинском, Усть-Лабинском и Белореченском районах – по два.

При этом глава ведомства заявил, что за прошедшие сутки на Кубани родились три двойни.

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