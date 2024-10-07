Вестник Кавказа

Саммит ЕС заявил об остановке процесса приема Грузии

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© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз фактически заблокировал процесс приема Грузии в сообщении. В ЕС обвинили республики в нарушении европейских ценностей.

Саммит ЕС объявил о фактической остановке процесса приема Грузии в состав сообщества. Об этом сказано в заявлении, сделанном по итогам саммита.

В ЕС обвинили республику Южного Кавказа в нарушении европейских ценностей.

"Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства, который идет против ценностей и принципов, на которых основан Евросоюз. Этот подрывает европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс приема в ЕС"

– саммит ЕС

Напомним, ранее на этой неделе в ЕС заявили, что курс, взятый правящей партией Грузии, уводит страну от вступления в состав сообщества.

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