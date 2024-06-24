О борьбе с терроризмом на Кавказе в 2024 году рассказали в НАК

В НАК заявили о раскрытии пяти террористических ячеек на Кавказе в 2024 году. Он же сообщил, что в этом году предотвращено 23 террористических преступления.

В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, которое провел директор ФСБ Александр Бортников, пишет пресс-служба НАК.

На заседании было отмечено, что с начала текущего года на Северном Кавказе раскрыли пять террористических ячеек.

Помимо этого, там заявили о предотвращении 23 террористических преступлений, задержании 200 причастных лиц в регионе.

В то же время, заявили в НАК, в этом году в СКФО было совершено шесть террористических актов.

Кроме того, в Комитете добавили, что распространение экстремистских идей и вербовка осуществляется через интернет-платформы и мессенджеры.