Иран нарастил производство мяса

В Иране увеличилось производство мяса. Было произведено почти 33 тыс т красного мяса. При этом объемы поставок упали на 20%.

В пятом месяце текущего иранского календарного года (с 22 июля по 21 августа) Иран увеличил производство красного мяса на 3%.

По данным Статистического центра Исламской Республики, в этот период в стране произвели почти 33 тыс т красного мяса. Основная часть пришлись на говядину и свинину (18,5 тыс т).

Помимо этого, в Иране произведено чуть более 11 тыс т ягнятины и баранины, 2,6 тыс т козлятины, а также 740 т мяса других видов скота.

При этом в центре заявили о снижении объемов поставок красного мяса. Так, по сравнению с показателями в прошлом месяце, они упали на 20%.