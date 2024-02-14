В Армении предприниматели выкопали тухлое мясо, чтобы выставить на продажу

Реализовать заведомо непригодный для пищи продукт хотели в Армении сотрудники одного предприятия. Они выкопали тухлую курятину и вернули ее на склад. СК Армении проведет проверку.

В Армении компания "Братья Армен-Амик" пополнила склады тухлым куриным мясом.

Несколько дней назад по заключению Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов на склад компании прибыли сотрудники Комитета госдоходов Армении и утилизировали 13,5 тонн тухлой курятины. Испорченное мясо было закопано в селе Акунк. Вскоре стало известно, что предприниматели не стали мириться с решением инспекции - они выкопали тонны протухшей курятины и вернули на склад.

Обыск показал, что в холодильниках компании имеются остатки ранее похороненной курятины - на упаковке сохранились частицы земли.

Материалы по делу переданы в СК Армении.