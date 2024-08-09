В НАТО назвали вредящие безопасности Европы страны

Марк Рютте озвучил страны, оказывающие отрицательное влияние на европейскую безопасность. По словам генсека НАТО, в их число входит КНР.
Генсек НАТО перечислил страны, которые подрывают безопасность Европы.
Выступая на пресс-конференции после первого дня встречи глав оборонных ведомств стран Североатлантического альянса, Марк Рютте отметил, что в число этих стран входят КНР и Иран.
"Мы видим, что конфликт в Европе может иметь последствия, которые ощущаются в самых дальних уголках мира. Китай, Иран и Северная Корея стали странами, которые вредят нашей безопасности"
– глава организации