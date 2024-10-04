Туристическое приложение запустят в Карачаево-Черкесии

В будущем году в Карачаево-Черкесии начнет работать новый информационный портал для туристов. Это позволит путешественникам лучше узнать регион и не упустить интересные объекты при посещении.

Власти КЧР для развития туризма планируют в 2025 году представить информационный портал в помощь туристам, рассказал министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

"На туристическом портале гости смогут ознакомиться с популярными туристическими локациями и маршрутами, природными и историко-культурными достопримечательностями"

– министр

Таким образом, гостям Карачаево-Черкесии откроется доступ к своего рода электронному путеводителю по туристическим объектам - не только достопримечательностям, но и отелям, ресторанам, детским площадкам.

Портал также можно будет использовать для того, что забронировать жилье или туристские услуги в КЧР, уточнил министр в беседе с "Интерфаксом".