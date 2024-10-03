Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия стала популярнее у туристов

Карачаево-Черкесия стала популярнее у туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года турпоток в Карачаево-Черкесию превысил 1,8 млн человек. По сравнению с прошлогодними данными поток туристов увеличился на 8%.

В 2024 году Карачаево-Черкесию для отдыха выбирает больше туристов, поделился данными статистики министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

За период с начала января по конец сентября республика приняла 1 млн 845 тыс человек.

"Турпоток в республику в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 2023 года вырос 8%"

– министр

Востребованность отдыха в КЧР регулярно растет, привлекательности республики способствует развитие туристической инфраструктуры.

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