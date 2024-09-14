Армения и США продлят соглашение по противодействию оружию массового поражения

В Армении собираются продолжить сотрудничество с США по противодействию оружию массового поражения. Впервые стороны заключили соглашение в данной области 24 года назад.

Армения намерена продлить соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в сфере противодействия распространению оружия массового поражения. Данный вопрос обсуждался на прошедшем 17 октября заседании парламентской комиссии по обороне и безопасности.

С предложением продлить в третий раз срок действия этого соглашения выступило Минобороны республики.

В ходе сегодняшней встречи депутаты проголосовали за продление и включили вопрос в повестку заседания парламента. Ожидается, что на этот раз соглашение будет продлено до 30 ноября 2030 года.

Напомним, впервые данное соглашение Армения и США заключили в 2000 году, после чего оно продлевалось два раза.