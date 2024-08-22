Армения провела беспрецедентные полевые учения с США

Совместные полевые учения с США провели в Армении в конце прошлого месяца. Они были направлены на отработку действий во время различных угроз.

В конце сентября в Армении состоялись полевые учения, в которых приняли участие представители Агентства по уменьшению угроз Минобороны США. Об этом пишут армянские СМИ.

Маневры проводились с 19-го по 24-е сентября в рамках борьбы с оружием массового поражения.

Целью учений было изучение возможностей и механизмом реагирования республики Южного Кавказа на биологическую, радиологическую, химическую и ядерную угрозы.

Как отмечается, какая-то часть сценариев в рамках этих учений проводилась в реальных условиях, а другие моделировались.

Для Армении эти учения получились беспрецедентными не только по количеству задействованных структур, но и по географии включения.

Напомним, несколько недель назад премьер-министр Армении заявил, что республика продолжит динамично развивать армяно-американские отношения.