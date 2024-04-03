Вестник Кавказа

Представители Минобороны Армении и делегация НАТО встретились в Ереване

встреча в Ереване представителей Минобороны Армении и делегации НАТО
© Фото: Telegram-канал Mинобороны Армении
Делегация НАТО в ходе поездки в Армению провела переговоры с представителями Минобороны республики. На встрече обсуждались вопросы, представляющие обоюдный интерес.

В Ереване состоялась встреча представителей Минобороны Армении и делегации НАТО, возглавляемой начальником Международного военного штаба организации Янушем Адамчаком. Об этом сказано в сообщении, размещенном 4 октября в Telegram-канале министерства.

Со стороны республики в переговорах участвовали первый замглавы Минобороны, а также начальники Генштаба ВС и управления оборонной политики и международного сотрудничества МО.

"В ходе встреч был обсужден широкий круг вопросов, в частности, был затронут нынешний ход сотрудничества Армения-НАТО и возможности его развития. Были отмечены наиболее целесообразные направления сотрудничества"

– пресс-служба министерства

Представители армянского ведомства проинформировали гостей о ходе реформ Вооруженных сил.

Кроме того, обсуждались региональная безопасность и ряд международных военно-политических событий.

Напомним, накануне глава МИД Армении тепло поздравил нового генсека НАТО с назначением. Он выразил надежду на тесное сотрудничество, направленное на дальнейшее укрепление сотрудничества.


 

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