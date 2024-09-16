Пашинян: Армения продолжит развивать отношения с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком в Ереване заверил американского дипломата в дальнейшем развитии отношений с США.

Армения продолжит динамично развивать армяно-американские отношения, заявил сегодня в Ереване на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и подчеркнул важность поддержки, которую оказывает администрация США в реализации в Армении институциональных реформ. Пашинян заявил о необходимости реализации в Армении при содействии США целевых программ, в том числе по усовершенствованию инфраструктуры"

- пресс-служба правительства Армении

Со своей стороны Хак заверил армянского премьера о готовности США продолжать содействие в продвижении демократических реформ в Армении и отметил: именно на это нацелено увеличение объемов финансирования Агентства США по международному развитию, передает РИА Новости.

Также стороны обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном, а также проект армянского правительства "Перекресток мира": в ходе беседы Пашинян подчеркнул, что Армения принципиально нацелена на мирную повестку и обеспечение стабильности в регионе, - добавили в пресс-службе.