Власти Грузии встанут на защиту прав арендодателей

Власти Грузии законодательно защитят права собственников, сдающих недвижимость в аренду и не могут выселить квартирантов, которые не платят за жилье, из-за огромной инерции судебных разбирательств по таким вопросам.

Правительство Грузии готовит новый сервис, призванный защитить собственников от недобросовестных арендаторов. Он будет называться "Регистрация возмездного договора" и предусматривает защиту и восстановление прав собственника в случае их нарушения, в том числе в договоре об аренде.

Программа рассматривается в профильных комитетах – по ней собственник без решения суда сможет восстановить свое право собственности, когда арендующий не платит за аренду и отказывается покидать квартиру или арендуемую им площадь, передает Sputnik Грузия.

Тема в стране особо актуальна на фоне множества жилья, сдаваемого в аренду - спрос на него растет с каждым годом, и собственники зачастую жалуются на то, что не могут выселить арендаторов, которые не платят за квартиру, поскольку судебные тяжбы по делу тянутся годы.