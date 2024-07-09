Краткосрочная аренда квартир бьет рекорды в СКФО

Спрос на посуточную аренду вырос в республиках Северного Кавказа в 3,4 раза. Большей популярностью пользуются квартиры, а не частные дома.

В этом году отмечаются значительные изменения в сфере аренды жилья в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Согласно последним исследованиям рынка, спрос на посуточную аренду вырос здесь в 3,4 раза.

«В июне 2024 года спрос на посуточную аренду квартир в регионах Северо-Кавказского федерального округа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,4 раза, на загородные объекты – в 17 раз»

– исследование Банка ДОМ.РФ и «Авито путешествия».

Отметим, что взрывной рост спроса, а соответственно и цен на посуточное жилье можно объяснить несколькими факторами. На первом месте стоит повышенный интерес к туристическим поездкам и путешествиям внутри страны. В связи с ограничениями на международные поездки, многие отдыхающие обратили внимание на привлекательные регионы России, включая СКФО. Это привело к увеличению спроса на краткосрочную аренду.

Важным фактором также является растущая популярность различных фестивалей, концертов и мероприятий в регионе. Туристы предпочитают арендовать квартиры на выходные или праздничные дни, чтобы комфортно расположиться в непосредственной близости от мест проведения мероприятий.

Интересно, что, несмотря на общий рост спроса на посуточную аренду, квартиры в регионах СКФО бронируют в десять раз чаще, чем загородное жилье. Это можно объяснить удобством и легким доступом к городской инфраструктуре, такой как магазины, кафе, достопримечательности.

В целом, взрывной рост спроса на посуточную аренду в СКФО свидетельствует о растущей популярности региона среди туристов и путешественников. Этот тренд открывает новые возможности для развития индустрии гостеприимства и создания комфортных условий для приезжающих гостей.