Больше специалистов сфере туризма появится в Северной Осетии

Активно развивающаяся сфера туризма в Северной Осетии продиктовала необходимость в новых специалистах в сфере туризма. Поэтому на территории республики появится специализированный образовательный кластер.

Северная Осетия с каждым годом привлекает все больше туристов благодаря своей уникальной природе, культурному наследию и гостеприимству местных жителей. В связи с растущим туристическим потоком в регионе возникает острая потребность в высококвалифицированных специалистах в области туризма и гостиничного бизнеса. Поэтому на территории республики появится специализированный образовательный кластер.

"Обучение студентов начнется уже в следующем году. Здесь ждут ребят, которые любят путешествовать, общаться с людьми и хотят работать над тем, чтобы сделать сервис в этой сфере более качественным"

– глава республики Сергей Меняйло

Далее региональный лидер подчеркнул, что республика обладает значительным потенциалом для развития туризма. Горные пейзажи, минеральные источники, национальные парки и заповедники привлекают любителей активного отдыха и экологического туризма.

Также стоит отметить ежегодный рост числа отелей, гостиниц, ресторанов и различных туристических объектов. Это создает не только новые рабочие места, но и увеличивает спрос на специалистов, обладающих знаниями в области гостеприимства, туристического маркетинга, управления туристическими предприятиями и организации туристических маршрутов.