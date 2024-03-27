Северная Осетия на 90% забронирована на лето

Мест в отелях Северной Осетии на летний сезон почти не осталось. Забронировано около 90% номерного фонда в горной республике.

Летом 2024 года Северная Осетия пользуется спросом среди туристов, мест в отелях и других местах размещения уже почти не осталось, передает ТАСС.

"В настоящее время загрузка номерного фонда гостиниц составляет порядка 90%, туры раскупили на 80%. Этим летом мы ожидаем около 460 тысяч туристов"

– врио председателя комитета по туризму региона Сослан Кочиев

Ожидается, что по итогам года Северная Осетия примет на 15% больше отдыхающих, чем в прошлом году. Турпоток приблизится к миллиону.

Отметим, что уже в этом году неподалеку от Владикавказа начнет работать новая база отдыха с модульными отелями. Также есть планы строительству курортного поселка в Кармадонском ущелье - проект был разработан еще в советское время.