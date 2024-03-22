Набережные и площадь на курорте «Мамисон» откроют в 2025 году

Главная площадь курорта "Мамисон" заработает уже в 2025 году. Также будут открыты благоустроенные набережные.

Планируется, что в 2025 году на курорте «Мамисон» заработает главная площадь туристического комплекса, а также благоустроенные набережные.

«Планируем, что это будут современные архитектурные решения, гармонирующие с природой вокруг и приправленные духом этники. Поможет в этом использование натурального камня и дерева, а также мотивов традиционной осетинской архитектуры и национальных узоров»

– институт развития «Кавказ РФ».

Открыв новые объекты, курорт «Мамисон» предоставит посетителям широкий спектр развлечений и услуг. Главная площадь станет центром культурной жизни, где можно будет понаблюдать за местными традициями, попробовать национальную кухню и посетить различные мероприятия. Благоустроенные набережные позволят гостям насладиться уникальными пейзажами и провести время на свежем воздухе.

Планируется, что открытие новых объектов на курорте «Мамисон» позволит привлечь больше туристов, создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию региона.