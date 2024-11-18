Вестник Кавказа

Желтый уровень безопасности отменили в парламенте Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент вернулся к штатному режиму работы. Ограничений на допуск в здание, в том числе для представителей СМИ, больше нет – они были сняты после того, как депутаты выразили доверие новому правительству во главе с Ираклием Кобахидзе.

Парламент Грузии снова доступен для посетителей и для представителей СМИ без ограничений: желтый уровень безопасности, который действовал с 25 ноября, сегодня был отменен.

С понедельника, когда в здании проходило первое заседание избранного парламента, и до 14.00 сегодняшнего дня (13.00 мск) попасть внутрь можно было только по официальному приглашению.

Кроме того, было введено ограничение на количество съемочных групп от одного телеканала: их не должно было быть больше двух.

Все запреты были сняты сегодня после того, как парламент выразил доверие премьеру Ираклию Кобахидзе и собранному им правительству, а также правительственной программе. За одобрение нового состава кабмина проголосовали 84 депутата, причем все – представители правящей "Грузинской мечты". Оппозиция так и не заняла свои кресла в парламенте.

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