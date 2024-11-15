Вестник Кавказа

ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек на Ставрополье

ДТП в Арзгирском округе Ставропольского края
© Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья
Несколько часов назад в Арзгирском районе произошло ДТП, в котором погибли 3 человека. Виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ.

В Ставропольском крае столкнулись две легковые машины, что привело к гибели трех человек. Об этом сказано в сообщении, размещенном 27 ноября в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на дороге Буденновск - Арзгир в Арзгирском округе примерно в 11:30.

Согласно предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем машины ВАЗ-2110, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Hyundai.

"В результате автоаварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также пассажир автомобиля Hyundai. Водитель и пассажир иномарки с травмами доставлены в Арзгирскую больницу"

– ГАИ Ставрополья

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