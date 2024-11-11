Вестник Кавказа

На Ставрополье перевернулся большегруз с топливом

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На дороге Минводы-Кисловодск сегодня произошла авария с участием большегруза. В результате произошел розлив топлива.

В Ставропольском крае случилась авария, при которой грузовик с топливом опрокинулся, что привело к розливу топлива.

Местом ДТП стала автодорога Минеральные Воды - Кисловодск.

"По предварительным данным, водитель груженого большегруза не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся на бок, из-за чего разлилось топливо"

– ГУ МЧС РФ по региону

В ДТП пострадали два человека, водитель и пассажир большегрузного автомобиля.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, специалисты регионального МЧС смывают топливо с дорожного полотна и ликвидируют последствия аварии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ряд школ прекратили занятия из-за анонимных угроз в Пятигорске

Ряд школ прекратили занятия из-за анонимных угроз в Пятигорске

На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье

На поддержку аграриев выделят свыше 5,5 млрд рублей на Ставрополье

Жителей Ставрополя бесплатно научат использовать нейросети

Жителей Ставрополя бесплатно научат использовать нейросети

Ставропольским аграриям вернули захваченные пахотные земли

Ставропольским аграриям вернули захваченные пахотные земли

В Железноводске построят завод по производству батончиков и чипсов за 12 млрд

В Железноводске построят завод по производству батончиков и чипсов за 12 млрд

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Новый состав правительства утвердили на Ставрополье

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Велотерренкур обойдется Ставрополью в 1,7 млрд рублей

Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы