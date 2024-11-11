На Ставрополье перевернулся большегруз с топливом

На дороге Минводы-Кисловодск сегодня произошла авария с участием большегруза. В результате произошел розлив топлива.

В Ставропольском крае случилась авария, при которой грузовик с топливом опрокинулся, что привело к розливу топлива.

Местом ДТП стала автодорога Минеральные Воды - Кисловодск.

"По предварительным данным, водитель груженого большегруза не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся на бок, из-за чего разлилось топливо"

– ГУ МЧС РФ по региону

В ДТП пострадали два человека, водитель и пассажир большегрузного автомобиля.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, специалисты регионального МЧС смывают топливо с дорожного полотна и ликвидируют последствия аварии.