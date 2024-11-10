Протесты в Тбилиси: задержаны трое

В ходе сегодняшней акции протеста в Тбилиси полиция задержала трех демонстрантов. Правоохранители заявили, что они действовали в строгом соответствии с законом.

Задержания были произведены сегодня во время шествия в Тбилиси, участники которого выступили против итогов выборов в парламент Грузии. Подробности рассказал глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

Он напомнил, что проведение акций протеста в Грузии регулируется специальным законом, который обязаны соблюдать как правоохранители, так и протестующие.

В том числе, обратил внимание Сирадзе, недопустимо перекрывать дороги, если в акции участвует слишком мало людей.

"Мы будем удалять людей с дороги, если 50 человек будут пытаться перекрыть движение"

– глава полиции

Напомним, протесты сегодня стартовали у здания, где находится Центризбирком Грузии. Там сегодня утром официально подвели итоги выборов в парламент, которые прошли 26 октября. Затем демонстранты перешли на аллею Агмашенебели, после чего митинг был окончен.