Протесты в Тбилиси: задержаны трое

Задержания были произведены сегодня во время шествия в Тбилиси, участники которого выступили против итогов выборов в парламент Грузии. Подробности рассказал глава патрульной полиции Важа Сирадзе.
Он напомнил, что проведение акций протеста в Грузии регулируется специальным законом, который обязаны соблюдать как правоохранители, так и протестующие.
В том числе, обратил внимание Сирадзе, недопустимо перекрывать дороги, если в акции участвует слишком мало людей.
"Мы будем удалять людей с дороги, если 50 человек будут пытаться перекрыть движение"
– глава полиции
Напомним, протесты сегодня стартовали у здания, где находится Центризбирком Грузии. Там сегодня утром официально подвели итоги выборов в парламент, которые прошли 26 октября. Затем демонстранты перешли на аллею Агмашенебели, после чего митинг был окончен.