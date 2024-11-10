Вестник Кавказа

Протесты в Тбилиси: задержаны трое

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В ходе сегодняшней акции протеста в Тбилиси полиция задержала трех демонстрантов. Правоохранители заявили, что они действовали в строгом соответствии с законом.

Задержания были произведены сегодня во время шествия в Тбилиси, участники которого выступили против итогов выборов в парламент Грузии. Подробности рассказал глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

Он напомнил, что проведение акций протеста в Грузии регулируется специальным законом, который обязаны соблюдать как правоохранители, так и протестующие.

В том числе, обратил внимание Сирадзе, недопустимо перекрывать дороги, если в акции участвует слишком мало людей.

"Мы будем удалять людей с дороги, если 50 человек будут пытаться перекрыть движение"

– глава полиции

Напомним, протесты сегодня стартовали у здания, где находится Центризбирком Грузии. Там сегодня утром официально подвели итоги выборов в парламент, которые прошли 26 октября. Затем демонстранты перешли на аллею Агмашенебели, после чего митинг был окончен.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси

Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси

Мужчина умер на митинге в Тбилиси

Мужчина умер на митинге в Тбилиси

Fabrika в Тбилиси: как заброшенный завод превратился в арт-объект?

Fabrika в Тбилиси: как заброшенный завод превратился в арт-объект?

Оснований для революции в Грузии нет – Каладзе

Оснований для революции в Грузии нет – Каладзе

Профессия — режиссер: Георгий Данелия

Профессия — режиссер: Георгий Данелия

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

У самолета до Милана случилась техническая неисправность в небе над Тбилиси

У самолета до Милана случилась техническая неисправность в небе над Тбилиси

Каха Каладзе прокомментировал приезд депутатов из ЕС

Каха Каладзе прокомментировал приезд депутатов из ЕС

Аэропорт обзаведется собственным такси в Тбилиси

Аэропорт обзаведется собственным такси в Тбилиси

В Тбилиси началось шествие оппозиции против итогов выборов

В Тбилиси началось шествие оппозиции против итогов выборов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы