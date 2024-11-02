Вестник Кавказа

Ночное землетрясение потрясло Иран

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали сегодня ночью землетрясение в Иране. Оно произошло в центральной части страны.

В ночь с субботы на воскресенье в Иране произошло землетрясение. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В сейсмологическом центре Исламской Республики поведали, что магнитуда подземных толчков, случившихся в провинции Исфахан, составила 3,8. Они были зафиксированы в районе между Ардестаном и Натанзом около 02:27 по местному времени (01:57 мск).

Очаг землетрясения располагался на глубине 8 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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