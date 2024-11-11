Вестник Кавказа

Власти Абхазии хотят напрямую поговорить с оппозицией

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Абхазии заявили, что руководство республики хочет провести переговоры с оппозицией. Там отметили, что между сторонами достигнут прогресс.

Спикер абхазского парламента Лаша Ашуба сообщил о планах руководства республики провести переговоры с оппозицией.

Он также отметил, что консультации между сторонами ведутся с вечера 15 ноября. Ашуба заявил, что уже достигнут определенный прогресс.

При этом спикер подчеркнул, что для полного разрешения ситуации в республике данных усилий недостаточно.

Протесты в Абхазии

Напомним, абхазская оппозиция выступила против ратификации договора о гарантиях для инвесторов из России. По их мнению, это плохо скажется на бизнесе в республике.

В Абхазии несколько дней проходят протесты, участники сорвали подписание соглашения, а также прорвались в здание парламента. В МИД республики заявили о попытке госпереворота.

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