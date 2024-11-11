Вестник Кавказа

Оппозиция заблокировала здание правительства в Абхазии

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Протесты в Абхазии продолжаются. Оппозиционные активисты нарушили работу нескольких министерств в Сухуме.

Деятели оппозиции закрыли доступ в одно из правительственных зданий в Сухуме, сотрудники абхазского кабинета министров не могут занять рабочие места, поведали в офисе президента республики.  

Сообщается, что проход закрыт в здание, где осуществляют свою деятельность финансовый аппарат страны и МИД республики. Также здесь располагаются министерства культуры, сельского хозяйства и казначейство. 

Также отмечается, что работа министерств юстиции, труда, образования не нарушена и продолжается в штатном режиме. 

Напомним, что протесты в Абхазии разразились из-за проекта соглашения о гарантиях для российских инвесторов. Законопроект вызвал недовольство у оппозиции, деятели которой взяли штурмом комплекс правительственных зданий республики в Сухуме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

О спокойной обстановке на курортах Абхазии рассказали туроператоры

О спокойной обстановке на курортах Абхазии рассказали туроператоры

Власти Абхазии хотят напрямую поговорить с оппозицией

Власти Абхазии хотят напрямую поговорить с оппозицией

Москва выступает за нормализацию обстановки в Абхазии

Москва выступает за нормализацию обстановки в Абхазии

В Абхазии неизвестные пытались захватить телевидение

В Абхазии неизвестные пытались захватить телевидение

МИД Абхазии сообщил о попытке государственного переворота

МИД Абхазии сообщил о попытке государственного переворота

Аслан Бжания предрек Абхазии конец света из-за оппозиции

Аслан Бжания предрек Абхазии конец света из-за оппозиции

Оппозиция создает в Абхазии альтернативное правительство

Оппозиция создает в Абхазии альтернативное правительство

Протестующие демонтируют забор возле парламента в Абхазии

Протестующие демонтируют забор возле парламента в Абхазии

Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

Кризис в Абхазии: власти и оппозиция продолжат переговоры завтра

Кризис в Абхазии: власти и оппозиция продолжат переговоры завтра

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы