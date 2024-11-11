Оппозиция заблокировала здание правительства в Абхазии

Протесты в Абхазии продолжаются. Оппозиционные активисты нарушили работу нескольких министерств в Сухуме.

Деятели оппозиции закрыли доступ в одно из правительственных зданий в Сухуме, сотрудники абхазского кабинета министров не могут занять рабочие места, поведали в офисе президента республики.

Сообщается, что проход закрыт в здание, где осуществляют свою деятельность финансовый аппарат страны и МИД республики. Также здесь располагаются министерства культуры, сельского хозяйства и казначейство.

Также отмечается, что работа министерств юстиции, труда, образования не нарушена и продолжается в штатном режиме.

Напомним, что протесты в Абхазии разразились из-за проекта соглашения о гарантиях для российских инвесторов. Законопроект вызвал недовольство у оппозиции, деятели которой взяли штурмом комплекс правительственных зданий республики в Сухуме.