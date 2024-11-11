Вестник Кавказа

Азербайджан и Глобальный совет толерантности и мира подписали меморандум на COP29

Азербайджан и Глобальный совет толерантности и мира подписали меморандум на COP29
© Фото: Trend
В субботу 16 ноября в Международный день толерантности в Баку в рамках COP29 был подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Азербайджана и Глобальным советом толерантности и мира.

Сегодня в азербайджанской столице на Парламентской встрече в рамках COP29 Милли Меджлис (парламент) Азербайджана и Глобальный совет толерантности и мира (GCTP) заключили Меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и президент Ахмед Мохаммед Алджарван Ахмед Мохаммед Алджарван.

Подписание Меморандума стало знаковым, ведь 16 ноября - Международный день толерантности. Именно в этом день в 1995 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята "Декларация принципов толерантности", с тех пор дата объявлена Международным днем толерантности.

Глобальный совет по толерантности и миру - международная платформа, посвященная толерантности и распространению мира, она опирается на демократические принципы и основы международного права. В Совете стремятся к достижению истинного и устойчивого мира путем распространения культуры толерантности между странами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1335 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства провели на COP29

Форум лидеров нефтегазового метанового партнерства провели на COP29

Президент IPU: COP29 показывает стремление Азербайджана продвигать климатические решения

Президент IPU: COP29 показывает стремление Азербайджана продвигать климатические решения

Парламентская встреча в рамках COP29 открылась в Баку

Парламентская встреча в рамках COP29 открылась в Баку

Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество Азербайджана с ООН на COP29

Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество Азербайджана с ООН на COP29

Грузия расскажет о строительстве &quot;Срединного коридора&quot; на COP29 в Баку

Грузия расскажет о строительстве "Срединного коридора" на COP29 в Баку

Азербайджан и Китай договорились о «зеленых» автомобилях на COP29

Азербайджан и Китай договорились о «зеленых» автомобилях на COP29

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Российские парламентарии примут участие в парламентской встрече на COP29

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

Чем запомнилась первая неделя COP29 в Баку?

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы