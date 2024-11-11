Азербайджан и Глобальный совет толерантности и мира подписали меморандум на COP29

В субботу 16 ноября в Международный день толерантности в Баку в рамках COP29 был подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Азербайджана и Глобальным советом толерантности и мира.

Сегодня в азербайджанской столице на Парламентской встрече в рамках COP29 Милли Меджлис (парламент) Азербайджана и Глобальный совет толерантности и мира (GCTP) заключили Меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и президент Ахмед Мохаммед Алджарван Ахмед Мохаммед Алджарван.

Подписание Меморандума стало знаковым, ведь 16 ноября - Международный день толерантности. Именно в этом день в 1995 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята "Декларация принципов толерантности", с тех пор дата объявлена Международным днем толерантности.

Глобальный совет по толерантности и миру - международная платформа, посвященная толерантности и распространению мира, она опирается на демократические принципы и основы международного права. В Совете стремятся к достижению истинного и устойчивого мира путем распространения культуры толерантности между странами.