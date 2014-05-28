Вестник Кавказа

Протестующие демонтируют забор возле парламента в Абхазии

НС Абхазии
© Фото: сайт парламента Абхазии
В Абхазии начался демонтаж забора у здания парламента. Демонстранты используют для этого подручные средства.

Протестующие в Абхазии приступили к демонтажу забора вокруг здания парламента.

По словам демонстрантов, данное ограждение – "забор позора". Они недовольны тем, что местные власти спрятались за этим забором от народа.

Для того, чтобы убрать забор, протестующие используют болгарки и другие подручные средства, передает РИА Новости.

Они подчеркнули, что собираются перенести забор на грузинскую границу.

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