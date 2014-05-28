Протестующие демонтируют забор возле парламента в Абхазии

В Абхазии начался демонтаж забора у здания парламента. Демонстранты используют для этого подручные средства.
Протестующие в Абхазии приступили к демонтажу забора вокруг здания парламента.
По словам демонстрантов, данное ограждение – "забор позора". Они недовольны тем, что местные власти спрятались за этим забором от народа.
Для того, чтобы убрать забор, протестующие используют болгарки и другие подручные средства, передает РИА Новости.
Они подчеркнули, что собираются перенести забор на грузинскую границу.