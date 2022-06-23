Русско-осетинский словарь для школьников создали в Северной Осетии

Специалисты в Северной Осетии разработали специально для школьников русско-осетинский словарь. В него вошли слова, которые понадобятся детям при обучении по школьным учебникам осетинского языка.

Особенный русско-осетинский словарь – предназначенный специально для школьников – создали в Северной Осетии, рассказала глава регионального Минобразования Элла Алибекова.

"В рамках поручения Сергея Меняйло и наших договоренностей с федеральным институтом родных языков Российской Федерации сотрудниками Центра развития осетинского языка разработан школьный русско-осетинский словарь"

– министр

В словарь вошли порядка трех тысяч слов. Все они относятся к темам, которые содержатся в школьных же учебниках осетинского языка, которыми сейчас пользуются в школах республики.

У каждого слова проставлено ударение (за исключением тех, что состоят из одного слога). Если принадлежность слова к определенной части речи вызывает сомнения, то оно снабжается особыми пометами. В случае если слова похожи или одинаковы по написанию, но значения у них разные, авторы дают краткие толкования.

Словарик будет полезен не только школьникам, но и всем, кто приступает к изучению осетинского языка или продолжает учить его.

Напомним, осетинский язык относится к семье индоевропейских (точнее, к ее иранской группе) и, соответственно, родственен русскому языку. Наряду с русским, осетинский язык в Северной Осетии имеет статус государственного.