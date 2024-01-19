Мачу-Пикчу по-осетински: загадочное горное селение Галиат

Историки называют это место российским Мачу-Пикчу, местные жители верят, что именно здесь находится священная чаша Грааля, а туристы стремятся сюда, чтобы насладиться невероятными пейзажами древних построек на фоне могучих гор.
Высокогорное селение Галиат изобилует колоритным ландшафтом – здесь можно увидеть первые многоэтажные дома, которые датируются 10 веком, древние склепы с удивительными петроглифами, самые высокие родовые башни и горную бурлящую реку, протекающую прямо у подножья древнего селения.
Сюда ведет живописнейшая дорога, которая поднимается к селу на 2 тыс метров над уровнем моря.
История Галиата
Установить точную дату основания селения ученым не удалось, но есть мнение, что аул появился в 3500-1200 годы до нашей эры, то есть в бронзовом веке.
В средние века поселение считалось крупнейшим городом в Северной Осетии. По некоторым данным, здесь мог проходить Великий Шелковый путь, и город был пристанищем многих торговцев и ремесленников.
Во времена Позднего Средневековья селение относилось к зажиточным. Здесь был водопровод, канализация, несколько крупных ремесленных производств, а местные жители торговали крупным рогатым скотом.
В начале 20 века село Галиат считалось перенаселенным – здесь проживало почти 2 тыс человек. Это самый густонаселенный аул того времени.
Даже сейчас древнее поселение не пустует. В Галиате продолжают проживать люди в 18 домах, а некоторые семьи приезжают сюда на летний период.
Что посмотреть в Галиате
Приключения начинаются уже по дороге, ведущей к древнему поселению. Скалистый массив и могущие леса, которые сопровождают путешественников на всем протяжении пути, не смогут оставить никого равнодушным.
Бывалые путешественники рекомендуют посетить Чертов мост, который расположен в узком ущелье, и находится по дороге к Галиату.
Далее на маршруте путникам встречается богатырь Уастырджи – памятник святому Георгию, который словно выскакивает на своем коне из скалы.
Колоритный дорожный пейзаж продолжается разрушенной бельгийской фабрикой, которая была построена в 19 веке и считалась одним из передовых горно-обогатительных предприятий.
Затем путники могут посетить Галиатский водопад и арт объект, который установлен у его подножья – древний осетинский струнно-смычковый инструмент.
В самом селении находятся сразу несколько культовых построек. Одно из них древнее святилище "Авд дзуары", куда продолжают приезжать местные жители, чтобы накрыть стол и помолиться покровителям здешних мест.
Как добраться до Галиата
Древнее селение расположено в Горной Дигории – в удивительном по красоте месту. Отсюда до Владикавказа чуть больше 100 км, которые займут в пути около двух часов.
Добраться сюда на общественном транспорте не получится. Ближайший населенный пункт, куда приходят автобусы – Мацута, уже оттуда придется добираться на попутках или же пешком, а это порядка 17 километров.
Многие туристические компании Северной Осетии предлагают экскурсионные маршруты к высокогорному аулу. Любители экстрима могут выбрать джип-тур по горной Дигории, в который входит посещение Галиата.
Но чаще всего путешественники пребывают полюбоваться древним горным селением на своем автотранспорте. Именно так можно увидеть сразу все достопримечательности на пути к Галиату.
Село Галиат в Северной Осетии полно тайн и загадок. Ученые так до конца и не смогли изучить когда и кем было построено горное селение.
Древний аул настоящий музей под открытым небом, который удивительным образом сохранился до наших дней.