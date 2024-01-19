Мачу-Пикчу по-осетински: загадочное горное селение Галиат

Селение Галиат в Дигории Северной Осетии считается одним из самых загадочных мест республики. Горный аул - настоящий средневековый город, который сохранился до наших времен.

Историки называют это место российским Мачу-Пикчу, местные жители верят, что именно здесь находится священная чаша Грааля, а туристы стремятся сюда, чтобы насладиться невероятными пейзажами древних построек на фоне могучих гор.

Высокогорное селение Галиат изобилует колоритным ландшафтом – здесь можно увидеть первые многоэтажные дома, которые датируются 10 веком, древние склепы с удивительными петроглифами, самые высокие родовые башни и горную бурлящую реку, протекающую прямо у подножья древнего селения.

Сюда ведет живописнейшая дорога, которая поднимается к селу на 2 тыс метров над уровнем моря.

© Фото: commons.wikimedia/Alexxx1979

История Галиата

Установить точную дату основания селения ученым не удалось, но есть мнение, что аул появился в 3500-1200 годы до нашей эры, то есть в бронзовом веке.

В средние века поселение считалось крупнейшим городом в Северной Осетии. По некоторым данным, здесь мог проходить Великий Шелковый путь, и город был пристанищем многих торговцев и ремесленников.

Во времена Позднего Средневековья селение относилось к зажиточным. Здесь был водопровод, канализация, несколько крупных ремесленных производств, а местные жители торговали крупным рогатым скотом.

В начале 20 века село Галиат считалось перенаселенным – здесь проживало почти 2 тыс человек. Это самый густонаселенный аул того времени.

Даже сейчас древнее поселение не пустует. В Галиате продолжают проживать люди в 18 домах, а некоторые семьи приезжают сюда на летний период.

© Фото: commons.wikimedia/Alexxx1979

Что посмотреть в Галиате

Приключения начинаются уже по дороге, ведущей к древнему поселению. Скалистый массив и могущие леса, которые сопровождают путешественников на всем протяжении пути, не смогут оставить никого равнодушным.

Бывалые путешественники рекомендуют посетить Чертов мост, который расположен в узком ущелье, и находится по дороге к Галиату.

Далее на маршруте путникам встречается богатырь Уастырджи – памятник святому Георгию, который словно выскакивает на своем коне из скалы.

Колоритный дорожный пейзаж продолжается разрушенной бельгийской фабрикой, которая была построена в 19 веке и считалась одним из передовых горно-обогатительных предприятий.

Затем путники могут посетить Галиатский водопад и арт объект, который установлен у его подножья – древний осетинский струнно-смычковый инструмент.

В самом селении находятся сразу несколько культовых построек. Одно из них древнее святилище "Авд дзуары", куда продолжают приезжать местные жители, чтобы накрыть стол и помолиться покровителям здешних мест.

© Фото: commons.wikimedia/Rost.galis

Как добраться до Галиата

Древнее селение расположено в Горной Дигории – в удивительном по красоте месту. Отсюда до Владикавказа чуть больше 100 км, которые займут в пути около двух часов.

Добраться сюда на общественном транспорте не получится. Ближайший населенный пункт, куда приходят автобусы – Мацута, уже оттуда придется добираться на попутках или же пешком, а это порядка 17 километров.

Многие туристические компании Северной Осетии предлагают экскурсионные маршруты к высокогорному аулу. Любители экстрима могут выбрать джип-тур по горной Дигории, в который входит посещение Галиата.

Но чаще всего путешественники пребывают полюбоваться древним горным селением на своем автотранспорте. Именно так можно увидеть сразу все достопримечательности на пути к Галиату.

© Фото: commons.wikimedia/Rost.galis

Село Галиат в Северной Осетии полно тайн и загадок. Ученые так до конца и не смогли изучить когда и кем было построено горное селение.

Древний аул настоящий музей под открытым небом, который удивительным образом сохранился до наших дней.