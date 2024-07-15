Вестник Кавказа

Пассажир сгоревшего самолета в Анталье получит награду за мужество

Пассажир сгоревшего самолета в Анталье получит награду за мужество
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме России предложил наградить жителя Кубани за спасение пассажиров на бору самолета, сгоревшего в Турции. Во время происшествия он помог экипажу вывести людей из салона.

Житель Кубани получит награду за спасение пассажиров самолета авиакомпании «Азимут», загоревшегося из-за неудачного приземления в турецком аэропорту, рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.

Возгорание на борту воздушного судна случилось 24 ноября. Один из пассажиров рейса Султан Султанов начал помогать спасать оставшихся. Он заметил, что бортпроводница из-за паники не могла открыть аварийный выход, и помог ей сделать это. После он вместе с экипажем выводил пассажиров из самолета.

«Пример настоящего мужества, того, как обычный человек может стать героем и спасти жизни, рискуя собственной»

- Дмитрий Гусев

Депутат обратился к главе Кубани с инициативой наградить Султанова. От лица Госдумы жителю региона отправят благодарственное письмо в знак уважения.

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