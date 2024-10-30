Российские специалисты построят три новых ТЭЦ в Казахстане

Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана сегодня рассмотрят законопроект о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и России о проектах строительства угольных ТЭЦ в трех регионах страны.
"Ввод новых энергомощностей необходим для решения существующих в регионах проблем по тепло- и электроснабжению и будет способствовать устойчивому росту экономики страны"
- Мажилис Казахстана
Ожидается, что новые энергообъекты появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск – они будут не только вырабатывать электроэнергию для жителей и промышленных предприятий, но и снабжать их так необходимым теплом, передает Sputnik Казахстан.
Планируется, что мощность ТЭЦ в Кокшетау составит 248 МВт, в Семее - 360 МВт, теплоэлектроцентраль в Усть-Каменогорске тоже будет выдавать 360 МВт.
Напомним, теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и служит источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения, которые используются для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых домов и промышленных объектов.