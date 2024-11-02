Вестник Кавказа

Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске

Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В порту Новороссийска обнаружен нефтяной разлив. Загрязнение образовалось возле иностранного судна. Предстоит оценка ущерба.

В Новороссийске на Черном море выявлен разлив нефтепродуктов.

Сообщение о разливе поступило в Росприроднадзор, специалисты взяли пробы загрязненной воды возле причала No 5 Восточного пирса ПАО «НМТП».

«Источник разлива – ошвартованное у причала иностранное судно «BRO QUAN» (под флагом Республики Либерия)»

– ведомство

Морспасслужба ведет работы по ликвидации загрязнения. Объем разлива еще предстоит выяснить, пробы воды, взятые в порту, анализируются. В настоящее время ситуация находится на контроле. После выяснения всех деталей ЧП специалисты оценят размер нанесенного экологического ущерба.

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