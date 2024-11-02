Нефтяное пятно увидели в море в Новороссийске

В порту Новороссийска обнаружен нефтяной разлив. Загрязнение образовалось возле иностранного судна. Предстоит оценка ущерба.
В Новороссийске на Черном море выявлен разлив нефтепродуктов.
Сообщение о разливе поступило в Росприроднадзор, специалисты взяли пробы загрязненной воды возле причала No 5 Восточного пирса ПАО «НМТП».
«Источник разлива – ошвартованное у причала иностранное судно «BRO QUAN» (под флагом Республики Либерия)»
– ведомство
Морспасслужба ведет работы по ликвидации загрязнения. Объем разлива еще предстоит выяснить, пробы воды, взятые в порту, анализируются. В настоящее время ситуация находится на контроле. После выяснения всех деталей ЧП специалисты оценят размер нанесенного экологического ущерба.