Дороги Северной Осетии контролируют сотни камер

Властям Северной Осетии удалось взять под контроль обстановку на автомобильных дорогах региона за счет того, что за пять лет на них заработали сотни видеокамер, фиксирующих любые нарушения.

Дорожные власти Северной Осетии благополучно справляются с контролем дорожного движения на трассах республики благодаря значительно выросшему в регионе числу камер фото- и видеофиксации, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"В 4 раза удалось увеличить количество камер фото- и видеофиксации в Северной Осетии благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Установка камер - еще один из инструментов, направленных на усиление контроля соблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения на трассах и городских улицах"

- Сергей Меняйло

Только в нынешнем 2024 году на дорогах региона заработали еще 50 камер, данные с которых поступают Центр организации дорожного движения республики: они фиксируют стоп-линии, проезд на красный свет и многие другие нарушения, благодаря чему нарушителей проще привлечь к ответственности, - отметил глава Северной Осетии.

Он также добавил, что о необходимости снижения уровня ДТП в республике говорил и на недавней встрече с президентом страны Владимиром Путиным, и в этой работе дорожным службам очень помогают средства фото- и видеофиксации.