Дороги Северной Осетии контролируют сотни камер

Дорожные власти Северной Осетии благополучно справляются с контролем дорожного движения на трассах республики благодаря значительно выросшему в регионе числу камер фото- и видеофиксации, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
"В 4 раза удалось увеличить количество камер фото- и видеофиксации в Северной Осетии благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Установка камер - еще один из инструментов, направленных на усиление контроля соблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения на трассах и городских улицах"
- Сергей Меняйло
Только в нынешнем 2024 году на дорогах региона заработали еще 50 камер, данные с которых поступают Центр организации дорожного движения республики: они фиксируют стоп-линии, проезд на красный свет и многие другие нарушения, благодаря чему нарушителей проще привлечь к ответственности, - отметил глава Северной Осетии.
Он также добавил, что о необходимости снижения уровня ДТП в республике говорил и на недавней встрече с президентом страны Владимиром Путиным, и в этой работе дорожным службам очень помогают средства фото- и видеофиксации.