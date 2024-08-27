АЭС "Аккую" сыграет роль в энергетической независимости Турции

Президент Турции заявил, что страна стремится перестать быть зависимой в вопросе энергетических носителей, а АЭС "Аккую" - один из шагов в этом вопросе.

Турция хочет получить независимость в сфере энергетических носителей. Большим шагом в этом вопросе будет открытие атомной электростанции "Аккую", что удовлетворит 10% потребностей страны в электроэнергии, рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы реализуем проект перехода к атомной энергетике, что было нашей 70-летней мечтой, благодаря проекту строительства АЭС "Аккую". С ее полным вводом в эксплуатацию она, как мы надеемся, обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии"

- Реджеп Тайип Эрдоган

До этого сообщалось, что первый энергетический блок станции начнет работу в будущем году.