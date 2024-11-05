Вестник Кавказа

Парламент Грузии приступит к выражению доверия новому правительству

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
В Грузии сегодня стартует процесс выражения доверия парламентом, избранным на выборах 26 октября, новому правительству страны. Его состав представит кандидат в премьеры Ираклий Кобахидзе.

Правящая партия "Грузинская мечта" сегодня запустит процедуру выражения доверия правительству действующего премьера Ираклия Кобахидзе.

Политик представит новый состав кабмина, а также официально расскажет о его программе.

Предполагается, что почти все министры сохранят свои посты, за исключением глав трех ведомств: МИД, Минюста и Минсельхоза. Внешнеполитическое ведомство может возглавить Мака Бочоришвили – она выступит сегодня перед депутатами в 13.00 (12.00 мск). Министром юстиции может стать Анри Оханашвили, а сельское хозяйство отдадут под руководство Давида Сонгулашвили.

По закону, для одобрения правительства нужны голоса 76 законодателей. "Мечта" по итогам выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, получила 89 мандатов.

Стоит отметить, что сегодня, как и накануне, в здании парламента введен желтый уровень безопасности, и зайти внутрь можно будет только по официальному приглашению. Ограничения касаются и СМИ: от каждого телеканала будут допускаться только две съемочные группы.

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