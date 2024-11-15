Вестник Кавказа

Двое дагестанцев попались на организации незаконной миграции в Европу

Двое дагестанцев попались на организации незаконной миграции в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане осудили двух организаторов канала незаконной миграции в Европу. Они через вознаграждение помогали жителям стран Ближнего Востока попасть в Евросоюз.

Двум организаторам канала незаконной миграции в Европу из Дагестана вынесли приговор, их действия предотвратили сотрудники УФСБ РФ по республике.

Как пишет пресс-служба ведомства, организаторами данной преступной группы оказались Саид Гасанов и Аммар Хадри. Они помогали жителям стран Ближнего Востока попасть в ЕС.

Задержанные оформляли для желающих оказаться в Европе необходимые документы, встречали их в аэропорту, обеспечивали жилье, питание и передвижение по России.

Затем мигрантов передавали другим участникам группы, которые переправляли иностранных граждан через государственную границу в Евросоюз.

Отмечается, что Гасанова и Хадри осудили на четыре года условно, а также приговорили к штрафу в размере 100 тыс рублей. В УФСБ добавили, что приговор вступил в силу.

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