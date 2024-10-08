Стали известны причины ЧП с гранатами в армянском селе

Армянские правоохранители рассказали подробности инцидента с мужчиной, который накануне угрожал привести в действие боевые гранаты в селе в Котайкской области.

Житель Котайкской области, который накануне вечером едва не взорвал боевые гранаты у себя дома, нуждается в психиатрической помощи, рассказали в Следкоме Армении.

По данным ведомства, происшествие имело место примерно в восемь часов вечера (около семи по московскому времени), в одном из домов в селе Птгни.

В полицию обратился отец неадекватного злоумышленника. Он рассказал, что его сын не хочет ложиться в больницу и, чтобы избежать госпитализации, угрожает взорвать гранаты.

Правоохранители оперативно прибыли на место преступления. Они вступили в переговоры с мужчиной и в итоге убедили его мирно отдать обе гранаты. Затем мужчина был схвачен.

В ходе обыска у него дома также нашли наркотики. Идет расследование, открыто уголовное дело.