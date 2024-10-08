Вестник Кавказа

Стали известны причины ЧП с гранатами в армянском селе

Стали известны причины ЧП с гранатами в армянском селе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские правоохранители рассказали подробности инцидента с мужчиной, который накануне угрожал привести в действие боевые гранаты в селе в Котайкской области.

Житель Котайкской области, который накануне вечером едва не взорвал боевые гранаты у себя дома, нуждается в психиатрической помощи, рассказали в Следкоме Армении.

По данным ведомства, происшествие имело место примерно в восемь часов вечера (около семи по московскому времени), в одном из домов в селе Птгни.

В полицию обратился отец неадекватного злоумышленника. Он рассказал, что его сын не хочет ложиться в больницу и, чтобы избежать госпитализации, угрожает взорвать гранаты.

Правоохранители оперативно прибыли на место преступления. Они вступили в переговоры с мужчиной и в итоге убедили его мирно отдать обе гранаты. Затем мужчина был схвачен.

В ходе обыска у него дома также нашли наркотики. Идет расследование, открыто уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Селянин пытался взорвать гранату в Котайкской области

Селянин пытался взорвать гранату в Котайкской области

В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

Подробности убийства мужчины своей женой раскрыли в МВД Армении

Подробности убийства мужчины своей женой раскрыли в МВД Армении

В Армавире перевернулась пассажирская &quot;ГАЗель&quot;

В Армавире перевернулась пассажирская "ГАЗель"

В Армении активизировались кибермошенники

В Армении активизировались кибермошенники

Ереванские &quot;звонари&quot; обманывали ограбленных туристов

Ереванские "звонари" обманывали ограбленных туристов

Иностранцы напали на своих соотечественников недалеко от Еревана

Иностранцы напали на своих соотечественников недалеко от Еревана

Кража деталей с автомобиля будет караться тюрьмой в Армении

Кража деталей с автомобиля будет караться тюрьмой в Армении

Массовая драка в Ереване: задержаны 10 подростков

Массовая драка в Ереване: задержаны 10 подростков

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы